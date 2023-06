Bistričanka Urška Žigart državna prvakinja v kronometru in podprvakinja v cestni dirki

V četrtek so se slovenske kolesarke in kolesarji na Pokljuki merili za državne naslove na posamičnem kronometru. Bistriška kolesarka Urška Žigart (Jayco-AlUla) je ubranila naslov državne prvakinje v vožnji čas. V moški konkurenci je slavil njen zaročenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Oba sta danes nastopila tudi na cestni dirki. Tadej je bil tudi tokrat brez konkurence in k državnemu naslovu v kronometru dodal še naslov na cestni dirki. Urški ni uspelo osvojiti dvojne krone. Po petih krogih in skupno 97,5 kilometra je za minuto in 24 sekund zaostala za zmagovalko Uršo Pintar (BTC City Ljubljana Scott) in osvojila drugo mesto. (D.G.)