Bistričanka Urška Smole: “Pri kvačkanju ne štejem ur, le uživam”

Urška Smole je tista Slovenjebistričanka, ki že vrsto let mojstrsko vihti igle za kvačkanje pri izdelovanju unikatnih oblačil in dodatkov.

Urška, zakaj prav kvačkanje?

Že v otroških letih sem uživala v raznovrstnem ustvarjanju. Takrat sem se preizkušala v različnih tehnikah in sčasoma spoznala, da me najbolj navdušuje kvačkanje. Preko kvačkanja sem lahko najbolj izrazila svojo ustvarjalnosti. In ta ljubezen sčasoma ni ugasnila. Zato se je pred več kot dvajsetimi leti začela moja zgodba kvačkanja unikatnih oblačil in dodatkov. To je moja strast, v kateri neizmerno uživam.

In kdo vas je naučil vihteti igle za kvačkanje?

Mama je pogosto kvačkala, prav tako babica. A kvačkanja me je naučila mamina kolegica. In to tako, kot so to počeli včasih. Dosledno in natančno. Kvačkanje terja izjemno preciznost. In od tega ne odstopam. Menim, da vsak kvačkan izdelek nosi v sebi dragoceno sporočilo, ki kaže na to, kakšen odnos imaš do sebe in do izdelka oziroma do tistega, ki ga bo uporabljal.

Zdi se, da danes znova vse bolj cenimo kvačkana oblačila.

Sem iz tiste generacije, ko so nam v otroštvu mame pletle ali kvačkale puloverje, kape in rokavice, a jih takrat nismo znali ceniti. Zato sem jaz oblačila, ki sem jih začela kvačkati v gimnazijskih letih, odlagala v omaro in jih nisem kazala drugim. A vem, da vse terja svoj čas. In čas je dozorel v tem smislu, da svoj izdelka dandanes z veseljem pokažem tudi drugim. Vsak moj kvačkan izdelek je zaključena celota. Vsak ima svojo zgodbo. Kreacija in izdelava so plod moje domišljije in delo mojih rok, saj so izdelki v celoti izdelani ročno, brez šivanja. Vsak izdelek, ki je narejen ročno, je unikaten.

Pravite, da vas kvačkanje tudi pomirja.

V zadnjem času se kvačkanje opisuje kot moderna joga. Kot beg od ponorelega sveta. Je nekakšne protiutež stresnemu načinu življenja. S tem namenom me je februarja revija Ona plus povabila, da bi bila mentorica na njihovi delavnici kvačkanja. Z veseljem sem se odzvala povabilu. Prav je, da kvačkanju damo posebno mesto in ga cenimo. Le tako bodo ročne spretnosti živele naprej in bogatile naš vsakdan.

(Intervju si v celoti preberite v jutrišnji izdaji Bistriških novic)