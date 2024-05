Bistričanka Lucija Tarkuš v kvalifikacijah za OI v Šanghaju obstala v polfinalu

Od 16. maja potekajo v Šanghaju na Kitajskem kvalifikacije v športnem plezanju za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. 20-letna Lucija Tarkuš, članica AK Impol Slovenska Bistrica se je v kvalifikacijah odlično odrezala, ko je osvojila skupno deveto mesto (na balvanih je bila enajsta in osma v težavnosti) in se zanesljivo uvrstila v polfinale, kjer pa je bila nekoliko manj uspešna, saj je osvojila skupno osemnajsto mesto (dvanajsta v težavnosti in sedemnajsta na balvanih). Za planinsko zvezo Slovenije je po svojem nastopu povedala: “Moje plezanje v polfinalu ni bilo tako dobro kot v kvalifikacijah. Zataknilo se je že pri balvanih, ki sem jih odplezala slabo. Padla sem z vrha prvih dveh balvanov, kar bi naredilo kar veliko razliko, tudi že v samozavesti za nadaljevanje balvanov. Smer se je izkazala za še težjo kot v kvalifikacijah, tako da z njo nisi mogel nadoknaditi zaostanka iz balvanov. Res sem naredila manjšo napako v smeri, a že v balvanih sem imela tako velik zaostanek, da ga v težavnosti nisem mogla nadoknaditi.”

Lucija pa sedaj razmišlja že o nadaljevanju olimpijskih kvalifikacij: “Tekma v Šanghaju je dobra popotnica za naprej, če ne drugega, sem si v kvalifikacijah dokazala, da lahko dobro plezam, zdaj pa imam še slab mesec časa, da popravim manjše podrobnosti. Upam na čim boljše plezanje v Budimpešti, do takrat pa je moj načrt trenirati in narediti vse, kar je v moji moči, da bom tam v najboljši formi in odplezala, kot znam.” (Vir: PZS, Foto: IFSC)