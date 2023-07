Bistričanka Eva Kneževič na OFEM-u z odbojkaricami do zlate medalje, tekmovala sta še dva bistriška športnika

V Mariboru se je včeraj s sklepno prireditvijo na Trgu svobode, končal enotedenski Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki velja za največji večpanožni športni dogodek v Evropi za mlade športnike med 14. in 18. letom. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 3000 športnikov iz 48 držav, ki so se merili v enajstih športnih panogah. Slovenci so skupno osvojili devet medalj. Na tekmovanju so nastopili tudi trije bistriški športniki – odbojkarica Eva Kneževič, judoistka Maja Mušič in atlet Žan Ritlop.

Najuspešnejša je bila Eva Kneževič (na klubski ravni zastopa barve OK Nova KBM Branik II), ki je s slovensko odbojkarsko reprezentanco osvojila zlato medaljo. Mlade slovenske odbojkarice so dobile vseh pet tekem. V predtekmovanju so premagale reprezentance Nemčije (3:0), Hrvaške (3:1) in Turčije (3:0). V polfinalu so bile boljše od Madžark (3:0). V finalu pa so še drugič premagale Nemčijo (3:0).

Judoistka Maja Mušič (na klubski ravni zastopa barve Judo kluba Apolon iz Hoč) je med posameznicami nastopila v kategoriji nad 70 kg. V uvodnem krogu je morala priznati premoč Italijanki Caponetto. Z reprezentanco je nastopila tudi v ekipnem delu. Čeprav je ugnala Gruzijko Papidze, so Slovenci proti Gruziji izgubili z 2:4. Nato je bila v repasažu od njih še boljša Ukrajina. Na koncu so ekipno osvojili sedmo mesto.

Atlet Žan Ritlop (na klubski ravni zastopa barve Atletskega društva Slovenska Bistrica) je v posamični konkurenci nastopil v teku na 100 metrov in tekmovanje končal v prvem krogu. V četrti predtekmovalni skupini je s časom 11,15 (-0,8 m/s) osvojil peto mesto, kar ni zadoščalo za preboj v polfinale. Skupno je dosegel 20. čas. Bil je tudi član moške štafete tekov 100 + 200 + 300 + 400 m, ki so jo ob njem sestavljali še Aljaž Škrinjar, Val Velkavrh in Žan Ogrinc. V kvalifikacijah štafetnega teka so postavili državni rekord, v finalu pa so osvojili sedmo mesto po ponesrečeni zadnji predaji. Tekli so 1:58,53. Dodajmo še, da so na atletskem tekmovanju pomagali tudi trenerji in atleti v vlogi tehnične službe, sodnikov in prostovoljcev iz bistriškega Atletskega društva.(D.G., Foto: ofemmb2023.olympic.si, FB – Atletsko društvo Slovenska Bistrica)