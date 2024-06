Bistričan Mladen Dabanovič: »Slovenski nogometaši bi lahko presenetili!«

Zvečer se z uvodno tekmo med Nemčijo in Škotsko pričenja Evropsko prvenstvo v nogometu. V Nemčiji bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, ki bo prvo tekmo odigrala v nedeljo proti Danski. Naši so na Evropskem prvenstvu prvič nastopili leta 2000. Takrat je bil na vseh treh tekmah proti Jugoslaviji, Španiji in Norveški v začetni enajsterici bistriški vratar Mladen Dabanovič. Slednji bo letošnje prvenstvo podrobno spremljal kot strokovni komentator na nacionalni televiziji. Reprezentanco, ki se je uvrstila na letošnje EP pod vodstvom Matjaža Keka, je Mladen spremljal skozi celotne kvalifikacije. »V ekipi je zelo dobra kemija, zelo dobro se razumejo, kar je najbolj pomembno. So disciplinirani in organizirani. Matjaž Kek je potreboval določen čas, da je uigral ekipo, da je naredil okostje reprezentance. Tega se je lotil sistematično. Naredil je vzdušje v ekipi,« pove Dabanovič.

Kakšni so nasprotniki?

»Skupina ni lahka. Srbi so stari znanci. Proti njim lahko računamo na to, da bodo šli malce ležerno v tekmo, ker je to v njihovi mentaliteti. To bo vse prej kot lahka tekma, ampak vidim naše možnosti. Dance poznamo iz skupine, bili smo delno uspešni proti njim. Možnosti so 50:50. Angleži so odlični in bodo ob Francozih in domačinih Nemcih kandidirali za naslov prvaka. To bo velik izziv za vse fante – igrati proti takšni reprezentanci in takšnim vrhunskim nogometašem. Si pa vsekakor želim, da bi se nam uspelo uvrstiti naprej iz skupine.«

Kateri pa bodo po Mladenovih pričakovanjih najpomembnejši nogometaši v naši reprezentanci? »Kapetan Jan Oblak je tisti, ki lahko da velik delež pri naših. Celotna ekipa bo morala delovati brezhibno v fazi obrambe z njim na čelu. On bo glavni pri tem, da se ubranimo čim bolje. V napadu pa pričakujem največ od Benjamina Šeška z vsem dogajanjem okrog njega. Smo dobri kot ekipa, ampak eden bo moral biti tisti, ki bo dal nekaj več, če želimo dober rezultat.«

