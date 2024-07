Bistričan Klemen Prepelič bo kariero nadaljeval v Dubaju

Slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič bo kariero nadaljeval v novoustanovljenem klubu v Dubaju, poroča košarkarski portal Eurohoops. V novi sezoni bo tako obiskal tudi Ljubljano in Novo mesto, saj bo Dubaj nastopal v ligi Aba.

Za Bistričana bo to dvanajsti klub v njegovi karieri. Minulo sezono je igralec, ki je že nosil tudi dres Real Madrida, Joventuta in Valencie, začel v Ljubljani pri Cedeviti Olimpiji, končal pa v Galatasarayju.

Enaintridesetletni Prepelič je sicer trenutno s slovensko reprezentanco v Pireju, kjer ga danes proti Novi Zelandiji čaka nova tekma v kvalifikacijah za olimpijske igre. Na prvem dvoboju olimpijskih kvalifikacij proti Hrvaški je dosegel 19 točk.