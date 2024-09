Bistričan, dvakratni evropski prvak v jadranju

Uroš Kraševac iz Slovenske Bistrice, član ekipe Ashika Sailing, je v jadranju osvojil še drugi naslov evropskega prvaka.

Slovenski jadralec Uroš Kraševec je lani znova opozoril nase, potem ko je izjemno uspešno nastopil na solo regati preko Atlantika MiniTrasat, kjer je osvojil peto mesto in s tem najboljši slovenski rezultat v oceanskem regatnem jadranju. Letos pa se je Uroš osredotočil na bolj »sprinterske« jadralske discipline. In to uspešno.

Dva naslova

Kot so sporočili iz njihove ekipe Ashika Sailing, sta maja letos Kraševac in Jernej Drofenik na bavarskem Kimskem jezeru premagala 37 ostalih posadk in postala evropska prvaka v razredu Beneteau First 18 SE (prej znanim kot Seascape18). Pretekli vikend pa je Uroš jadral okoli danskega otoka Funen, kjer v sklopu največje solo regate na svetu Silverrudder potekalo tudi evropsko solo prvenstvo v razredu Beneteau First 27 SE (prej znanim kot Seascape27). In znova osvojil naslov evropskega prvaka.

Preprosto, a zahtevno

Regata je slavna po svoji preprostosti in hkrati zahtevnosti. Glavno pravilo je objadrati otok, vendar navigacijo otežujejo neštete plitvine, močni morski tokovi, nestabilni vetrovi, pomorski promet in zloglasna ožina Lillebælt. Uroš se je s temi izzivi spopadel zelo dobro in napravil samo eno večjo napako, ko je z napačno izbiro strani, po kateri je objadral manjši otok, dovolil dvema konkurentoma, da sta ga prehitela. Njuno vodstvo ni trajalo dolgo in Uroš je do cilja prijadral z 22 minutami prednosti. To se po 134 navtičnih miljah dolgi regati morda ne sliši veliko, vendar je treba pripomniti, da je nivo jadranja v tem razredu zelo visok – pogosto se zgodi, da je bila časovna razlika med prvim in desetim mestom podobna Uroševi prednosti pred njegovim najbližjim zasledovalcem.

Po prihodu v cilj (po skoraj 27 urah) je dejal, da je bolj utrujen, kot je bil lani na otoku Guadeloupe, cilju MiniTrasat regate. Spal namreč ni popolnoma nič, saj mu je konkurenca neprestano dihala za ovratnik, pa tudi manevrov je v teh spremenljivih pogojih in ozkih prehodih neprimerljivo več. Ravno zato je Uroš to regato označil za “sprintersko”.