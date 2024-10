*** oglasno sporočilo

Bioklimatska pergola je energetsko in stroškovno učinkovita rešitev za vaš dom

Bioklimatska pergola je energetsko učinkovita arhitekturna konstrukcija, ki poskrbi za prijeten zunanji prostor skozi vse leto. Zasnovana je tako, da se prilagaja podnebju v katerem se nahaja ter hitro spreminjajočim se vremenskim razmeram. Ob tem prepušča 80 % sončnih žarkov, seveda v kolikor uporabnik to želi, ter poskrbi za optimalno zračenje. Vse to ji omogočajo prvovrstne alu lamele, ki se nagibajo pod različnimi koti ter zagotavljajo popoln nadzor nad svetlobo in senčenjem.

V nasprotju s klasičnimi konstrukcijami, bioklimatske ALU pergole dopuščajo udobnejšo izkušnjo na prostem, saj se popolnoma prilagodijo uporabnikovim željam. Njihova funkcionalnost presega preprosto senčenje, saj jih je mogoče nadgraditi z vrsto dodatkov. Nadgradijo se lahko z grelci, senzorji za dež in veter, steklenimi stenami in drsnimi paneli, LED osvetlitvijo ter stranskimi ZIP screen roloji. Tako sproščujoč ambient omogoča uživanje v zunanjem prostoru tudi v hladnejših mesecih. Kaj pa cena? Ker je vsak projekt drugačen, se cena bioklimatske pergole razlikuje od projekta do projekta, nanjo pa vpliva več različnih dejavnikov.

Kakšne prednosti ponujajo ALU pergole pred drugimi pergolami na trgu?

Bioklimatska pergola za teraso premišljeno izkorišča naravne vire ter dopušča varčevanje z energijo. Zahvaljujoč maksimalnemu prilagajanju nepredvidljivim vremenskim razmeram so fantastična izbira za vse, ki želijo čim bolj izkoristiti okolico doma. Pri tem je pomembna še montaža. Ta zahteva nekaj premisleka in veliko načrtovanja. Pred samo montažo se je priporočljivo posvetovati s strokovnjaki. Ti vam bodo svetovali glede lokacije, bližine obstoječih struktur, morebitnih ovir, namestitve in naprednih vgradnih funkcij. Le tako bo konstrukcija pripomogla k ohranjanju temperature v notranjih prostorih.

Tudi izbira materiala za izdelavo je pri tem poglavitna. ALU pergole so narejene iz visokokakovostnega aluminija. Slednji je zaradi svoje lahkotnosti, vzdržljivosti, izjemnih mehanskih lastnosti ter odpornosti proti koroziji priljubljen material za izdelavo zunanjih struktur. Prašno barvanje aluminija dopušča raznorazne zaključke in barve, s pomočjo katerih se pergola brez težav poda v vsako okolje.

Cena bioklimatske pergole po m2 je stroškovno nadvse učinkovita glede na njeno vzdržljivost ter dolgo življenjsko dobo. Ta sodobna rešitev je namreč odporna proti ekstremnim vremenskim spremembam, UV žarkom in okoljskim vplivom. Ena izmed večjih prednosti aluminija je, da za razliko od drugih materialov ohrani svojo obliko, poleg tega pa ne zahteva veliko vzdrževanja.

Kakšna je cena bioklimatske pergole in od česa je odvisna?

Bioklimatska pergola s prilagodljivim dizajnom in vzdržljivo konstrukcijo ne prispeva le k estetski dovršenosti objekta, temveč tudi k njegovi energetski učinkovitosti. Odličen dodatek k zunanjemu prostoru zagotavlja senčen prostor za sproščanje ob branju knjige ali druženje s prijatelji. Pergola je nedvomno prava izbira za vse, ki si želijo ustvariti vabljiv, a funkcionalen zunanji življenjski prostor.

Cena takšnega dodatka k domu je največkrat izražena glede na m2 in je odvisna od več dejavnikov. Najpomembnejši med njimi, ki precej spremeni ceno, je dimenzija – večja kot je struktura, večji bodo stroški. Nanjo vplivajo še uporabljeni materiali. Trpežni materiali, ki ne potrebujejo nenehnega vzdrževanja in so še okolju prijazni, so vselej nekoliko večja naložba.

Cena bioklimatske pergole po m2 je med drugim odvisna še od izbranih nadgradenj. Ogrevanje, senzorji, steklene stene, LED osvetlitev in drugi dodatki zvišajo končne stroške, a zagotovijo toplejši in bolj domač ambient.

Razlogi zakaj je bioklimatska pergola za teraso Hard-Top drugačna od ostalih na trgu

Bioklimatska pergola Hard-Top je sodobna arhitekturna konstrukcija najvišje kakovosti. Zasnovana je tako, da z motorno rotacijo lamel regulirano prepušča do 80 % sonca. To pomeni, da imate popolni nadzor nad lamelami, ki uspešno ščitijo pred vročim poletnim soncem ali nepričakovanim jesenskim nalivom. Zasnova je povsem prilagojena izbranemu arhitekturnemu objektu in vašim potrebam. Glede na želje in prostor, ki je na voljo, je lahko samostoječa, vgrajena v streho ali strop ali pa pritrjena na zgradbo.

ALU pergole Hard-Top uporabnikom ponujajo številne prednosti. Poleg tega, da so 100 % nerjaveče in vodotesne, prav tako ne potrebujejo vzdrževanja, saj so samočistilne. Edine samočistilne pergole na trgu nimajo žlebov, temveč listje in drugo umazanijo enostavno izpirajo preko lamel v odtok.

Patentiran dizajn je zasnovan iz trpežne in izpopolnjene aluminijaste konstrukcije, katero dopolnjujejo gibljivi in tesnilni elementi. Globina je lahko do 4,5 m, širina do 3 m, višina pa do 2,7 m. To so dimenzije, do katerih se konstrukcija največkrat izdela, a so te nadvse fleksibilne, saj se polja neomejeno združujejo, zaradi česar so lahko mere tudi večje.

Bioklimatska pergola se poda v vsak zunanji prostor

ALU pergole nudijo maksimalen nadzor nad prezračevanjem in sočno svetlobo ter s tem zmanjšajo potrebo po ogrevanju in hlajenju prostorov. Strukturo iz aluminija dopolnjujejo nastavljive lamele, ki ponujajo prenekatere prednosti. Pergola je oblikovana tako, da prenaša večje obremenitve, kar je odlično predvsem zaradi vse bolj nepredvidljivega vremena.

Izdelava iz aluminija ne zagotavlja le trajnosti, temveč nudi tudi večjo fleksibilnost oblikovanja. Ker je aluminij trajnosten material, ki omogoča 100 % reciklažo, ne da bi pri tem spremenil svoje lastnosti, so tudi okolju prijazne.

Cena bioklimatske pergole je odvisna od več dejavnikov. Nanjo najpogosteje vplivajo dimenzije, materiali in izbrani dodatki. Čeprav je sprva nekoliko večja naložba, se ta hitro obrestuje, saj je oblikovana iz vrhunskih materialov in komponent, ki bodo brez težav prestale preizkus časa.

