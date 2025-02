Bila je huda mravljica, po (konjiškem) trgu je hodila …

Bila je huda mravljica, šest črnih nog je imela, je migala, je vohala, je čisto ponorela.

Kdo ne pozna Hude mravljice, ki se je sprehajala po trgu, razbijala piskre in pohrustala celega bika? Vsi jo poznamo, kdo pa morebiti ne ve, da je bil avtor pesmi Branko Rudolf rojen v Starem trgu v Slovenskih Konjicah.

Je Branko Rudolf navdih za pesem dobil prav iz svojih konjiških otroških spominov? Čeprav je to težko dokazati, je ljubiteljski zgodovinar, Konjičan Robi Vrečko prepričan, da je Rudolf navdih za pesmico dobil prav iz konjiškega trga:

70 let Hude mravljice

Letos mineva 70 let, odkar je ta legendarna otroška pesmica izšla v zbirki Zamorček in ladjica. Pesem je uglasbil skladatelj Marijan Vodopivec in leta 1971 so jo zaigrali v prizoru televizijske serije Erazem in potepuh. Od takrat jo poznajo pravzaprav vse generacije slovenskih otrok.

Pri konjiški splošni knjižnici bodo jubilej vse leto obeleževali s sklopom različnih vsebin, posvečenih Hudi mravljici. V počastitev obletnice bodo skozi vse leto na knjižničnih promocijskih materialih in podpisih uporabljali logo mravljice, ki so ga pripravili v knjižnici. Osrednji dogodek bo odprtje razstave o Hudi mravljici na premičnih panojih.

Pred dnevi so se v knjižnici razveselili skulpture Hude mravljice, ki jo je izdelal mojster Jože Onič. (NK, Foto: Knjižnica Slovenske Konjice)