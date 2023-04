Bezina: Največ, 800 tisoč litrov mleka, Mlekarni Celeia s kmetije Obrul

Mlekarna Celeia je že 41. zapored razglasila največje in najkakovostnejše dobavitelje mleka. Največ, več kot 800 tisoč litrov mleka, je lani mlekarni dobavila kmetija Marka Obrula z Bezine pri Slovenskih Konjicah, najkakovostnejše mleko glede na skupno število mikroorganizmov prihaja s kmetije Marka Jakopine iz Olimja, najkakovostnejše glede na skupno število somatskih celic pa s kmetije Janeza Rateja iz Dramelj. Največ mleka, skoraj 15 milijonov litrov, je Mlekarni Celeia v letu 2022 dobavila Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

Mlekarna Celeia je največja mlekarna v slovenski lasti. V Mlekarno vsak dan prispe 170.000 litrov svežega mleka z 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije, iz katerega nastajajo izdelki Zelene doline.

Največji dobavitelji mleka

Največ mleka so Mlekarni Celeia dobavili s kmetije Marko Obrul z Bezine pri Slovenskih Konjicah (808.572 litrov), ki je ob prejemu priznanja povedal: »V življenju imaš določene cilje in nagrada je zagotovo potrditev, da delaš prav. Osebno mi pomeni zelo veliko, čeravno to ni le moj trud, temveč trud naše celotne družine, saj so v delo vpeti še moja oče in mama ter žena in trije otroci. Vsi skupaj smo ponosni, da z naše kmetije prihaja kakovostno, zdravo mleko.« Drugi največji dobavitelj mleka v letu 2022 je Primož Cizej s Podvina pri Polzeli (734.087 litrov), tretja pa sta Frančišek in Jožica Rotnik z Raven pri Šoštanju (631.435 litrov).

Mlekarna Celeia vsako leto s priznanjem nagradi tudi kmetijske zadruge, katerih člani so v odkup prispevali največ mleka. Na prvem mestu po dobavi je Kmetijska zadruga Šaleška dolina (14.745.648 litrov). Po številu oddanih litrov mleka je bila v letu 2022 na drugem mestu Kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenske Konjice (10.136.994), na tretjem pa Kmetijska zadruga Šmarje (10.014.967).

Najvišja kakovost mleka

Najkakovostnejše mleko po skupnem številu mikroorganizmov na mililiter (SŠMO/ml) prihaja s kmetije Marka Jakopine iz Olimja (3.564 SŠMO/ml), na drugem mestu je Rajko Gračner iz Prešne Loke pri Sevnici (3.853 SŠMO/ml), na tretjem pa Roman Knez iz Sela nad Laškim (4.430 SŠMO/ml).

Najkakovostnejše mleko glede na skupno število somatskih celic na mililiter (SŠSC/ml) prihaja s kmetije Janeza Rateja iz Dramelj (43.624 SŠSC/ml), drugo mesto je zasedla kmetija Janeza Gorinška iz Gabrovelj pri Slovenskih Konjicah (51.289 SŠSC/ml), tretje pa Viljem Toplišek iz Spodnjega Tinskega, Loka pri Žusmu (55.297 SŠSC/ml).



Prejemniki priznanj za največje količine oddanega mleka. Z leve proti desni Frančišek in Jožica Rotnik, Marko Obrul in Primož Cizej. Priznanja sta podelila vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia Alenka Ivanšek in direktor Vinko But.



Prejemniki priznanj za najkakovostnejše mleko glede na skupno število somatskih celic. Z leve proti desni kmetija Toplišek, Janez Gorinšek in Janez Ratej. Priznanja sta podelila vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia Alenka Ivanšek in direktor Vinko But.