Bezgovi ocvrtki

Sestavine za približno 15 bezgovih cvetov:

bezgovi cvetovi

3 jajca

150 ml mleka

5 žlic ostre moke

ščepec soli

2 žlici masla

olje za cvrenje

Priprava

korak:

Najprej pregledamo in očistimo cvetove, nato vsakega posebej namočimo v skledico z vodo, da odstranimo morebitne žužke, ki se lahko skrivajo v socvetju, in odložimo na papirnate brisačke.

korak:

Pripravimo testo; ker želimo krhko ocvrto cvetje, smo uporabili več jajc in manj moke. Najprej z metlico razžvrkljamo jajca, dodamo ščepec soli in vmešamo moko, na koncu maso razredčimo z mlekom, da dobimo želeno gostoto oz. bolj redko maso. Sestavine sicer lahko prilagodimo po svojem okusu. Nekateri namesto mleka raje uporabijo suho belo vino, spet drugi pivo.

korak:

V olju raztopimo žlico masla in segrejemo na primerno temperaturo za cvrtje. Vsak cvet posamezno pomočimo v testo, malce odcedimo in položimo v srednje vročo maščobo, da zacvrči, ter na hitro ocvremo. Ko ocvremo približno polovico cvetja, dodamo maslo in olje, ker testo popije nekaj maščobe. Ocvrtke odlagamo na papirnate brisačke in postrežemo čimprej, dokler še hrustajo.

1 od 1

Bezgove hrustljavčke lahko postrežemo s skledo zelene solate ali pa jih potresemo s sladkorjem v prahu in pojemo kot sladico.