Beseda je vaša: Urejenost glavne avtobusne postaje v Slovenski Bistrici

V oddajo Beseda je vaša smo prejeli vprašanja poslušalcev iz Slovenske Bistrice, ki jih zanima, zakaj na glavni avtobusni postaji v Slovenski Bistrici ni izobešenega voznega reda za avtobuse, ki peljejo proti Konjicam, Celju in Ljubljani. Prav tako so dodali, da so klopi, ki so na voljo, v primeru slabega vremena, po besedah poslušalcev, mokre in mrzle. Prav tako niso urejene sanitarije.

Iz družbe Arriva Štajerska so nam sporočili, da omenjenega zemljišča, kjer je avtobusna postaja v Slovenski Bistrici nimajo v lasti, temveč v kratkoročnem najemu. V sklopu tega imajo urejeno avtobusno postajališče s prodajnim mestom, kjer so tudi objavljene ažurne informacije o njihovih voznih redih. Bodo pa kmalu na postajališču objavili tudi vozne rede ostalih prevoznikov (torej za relacije Konjice, Celje in Ljubljano), ki so jih po njihovih besedah že pozvali, da jim jih posredujejo. Dodali so še, da druge infrastrukture (torej pokrito postajališče in sanitarije) za potnike na avtobusnem postajališču zaenkrat niso predvidene.