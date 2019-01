Beseda je vaša: Ob najdbi poginule živali na cesti pokličite na 112

V oddajo Beseda je vaša, ki je na sporedu vsako soboto med 11. in 12. uro je poslušalka postavila vprašanje, na koga se lahko obrne, če ob cesti vidi povoženo žival. Pozanimali smo se, koga lahko pokliče in kdo je na širšem Konjiškem pristojen za ustrezno odstranjevanje.

Tako iz konjiške občinske uprave, kot tudi iz Veterinarske postaje Slovenske Konjice so nam sporočili, da naj občani v tem primeru pokličejo številko 112, ki potem naprej obvešča ustrezne službe. Za odvoz poginulih živali je pristojna Veterinarsko higienska služba – enota Celje. Na konjiški veterinarski postaji so še dodali, da na koncesijskem območju v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, na osnovi zahteve uradnega veterinarja, najdeni in poškodovani živali nudijo pomoč v Veterinarski ambulanti za male živali.

Dodajmo še, da nekatere živali namreč ob nesrečnem srečanju z avtomobilom padejo v šok in dajejo vtis, da so mrtve, a temu ni tako. V kolikor na cestišču opazite negibno žival, se varno zaustavite in preverite, ali še kaže znake življenja. V vsakem primeru pokličite center za obveščanje – 112.