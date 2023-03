Berta Majhen po 4 mandatih odhaja s položaja predsednice DU Poljčane

Društvo upokojencev Poljčane je društvo z več kot 70-letno tradicijo. Šteje 423 članov in kot pravi Berta Majhen so »eno najštevilčnejših in najstarejših društev v Poljčanah.« Majhnova je članica društva že 27 let, vanj se je včlanila takoj, ko je šla v pokoj, položaj predsednice društva pa opravlja šestnajsto leto. Z marcem se končuje njen četrti mandat in tokrat namerava funkcijo predsednice odstopiti mlajšim. Volilni občni zbor društva bo ta petek v Domu športa in kulture v Poljčanah. Za društvo je to velik in pomemben dogodek, saj bo na njem izbran njihov nov predsednik oz. predsednica.

In zakaj se je Majhnova po toliko letih uspešnega dela odločila, da se tokrat odreče ponovnemu opravljanju predsedniške funkcije? »Ne gre za to, da ne bi želela voditi društva, ampak mislim, da moram biti dovolj samokritična, da se pri 80 letih zavedam, da nisem več tako zbrana, kot sem bila pred leti. Delo v društvu pa ni zasanjano delo, je resno delo in treba ga je prepustiti mlajšim.« Še vedno pa bo ostala članica Društva upokojencev Poljčane, saj jo to izpopolnjuje.

Kljub njenemu odhodu s položaja predsednice, pa bo društvo še naprej delovalo po »ustaljenih tirnicah«. Nov predsednik sicer lahko prinese nekaj novosti, a večinski plani za delovanje društva v letu 2023 so že začrtani. Člani tudi letos kljub menjavi vodstva ne bodo prikrajšani za sredina druženja v društvenih prostorih, še vedno bodo imeli na razpolago prostor za igranje šaha, kart in človeka ne jezi se. Tudi za letos planirajo kakšen izlet in tradicionalno upokojensko letovanje v Izoli.

In kaj bo aktualni predsednici najbolj ostalo v spominu iz preteklih 16 let? Majhnova opozori na lanskoletno obeležitev 70-letnice društva. V športni dvorani v Poljčanah so septembra priredili medgeneracijski nastop, pri izvedbi katerega so z nastopom sodelovali celo vrtčevski otroci. Nastopajoči in obiskovalci so tako napolnili poljčansko dvorano, kar se ne zgodi pogosto, pravi Berta. Na prireditvi pa je Društvo upokojencev Poljčane prejelo veliko plaketo za uspešno delo, ki ga podeljuje Zvezda društev upokojencev. Gre za najvišjo nagrado, ki ga lahko prejme društvo upokojencev. (A. Sobočan)

