Bazen in ‘wake’ na Šmartinskem jezeru odprta

Poletje je res prišlo v naše mesto. Tako s temperaturami in prvim vročinskim valom, kot tudi z odprtjem celjskega mestnega bazena in aktivnosti ob Šmartinskem jezeru.

Poleg kopanja na mestnem kopališču je mogoče koristiti večnamensko športno igrišče in igrišče za odbojko na mivki. »To poletje uvajamo spremembe v obratovalnem času kopališča, in sicer bo junija in avgusta odprto od 9.00 do 19.00, v juliju, ko je vrhunec poletne sezone, pa bo delovni čas podaljšan, in sicer od 9.00 do 20.00,« pojasnjujejo na MOC.

Wake park bo zaživel v soboto

Odprli pa so tudi že t.i. wake park na Šmartinskem jezeru. »Obiskovalci se lahko veselijo pestrega programa za sprostitev in zabavo v naravi,« obljubljajo.

Wake park na Šmartinskem jezeru ponuja 374 metrov dolgo vlečnico, ki omogoča vožnjo enemu deskarju, kar pomeni, da se hitrost lahko prilagodi željam posameznika. Poleg vejkanja je na voljo tudi vožnja s tubo, ki je primerna za vse, ki si želijo malo manj intenzivne in adrenalinske, a še vedno zabavne vodne aktivnosti. Za tiste, ki uživajo v mirnejšem raziskovanju jezera, so na voljo supi in kajaki.

Športni klubi lahko uporabljajo skakalnico za treninge akrobatskih skokov v vodo. Ostali obiskovalci pa lahko uživajo v spustu na drči, kar ponuja nekaj adrenalina za vse generacije. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.