3-4 zrele banane

125 g masla

150 g rjavega sladkorja

2 jajci

Vanilijev sladkor

zavitek pecilnega praška

ščepec soli

čajna žlička cimeta

ščep mletega muškatnega oreščka

170 g moke

2 pesti orehov

Banane zmečkamo in jih prelijemo s stopljenim maslom. Med mešanjem dodamo stepeni jajci, sladkor in začimbe. V skledo stresemo pecilni prašek in moko ter dobro premešamo. Maso vlijemo v namaščen pekač in posujemo z orehi. Pečemo približno 50 minut pri 180 stopinjah.

