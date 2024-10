Balkanska proja

Sestavine za 4 osebe

2 skodelici koruzne moke (ali polente)

skodelica ostre bele moke

pecilni prašek

3 jajca

žlička soli

skodelica jogurta

pol skodelice olja

pol skodelice kisle vode

250 g nepasirane skute

Priprava:

korak:

Razžvrkljamo jajca, solimo ter vmešamo jogurt ter nato še olje in kislo vodo.

korak:

Obe vrsti moke in pecilni prašek presejemo v večjo skledo. Namesto koruzne moke lahko uporabimo koruzni zdrob oz. polento. Moko oz. suho mešanico vmešamo v mokro maso, da dobimo gladko maso brez grudic, nato v maso vmešamo še skuto. Maso zlijemo v pomaščen pekač in pečemo v pečici približno 30 minut na 200oC.

Zanimivosti:

Ta tradicionalni srbski kruh nekateri pripisujejo bosanskemu izvoru, verjetno pa vsi narodi na balkanskem območju poznajo to preprosto slano pecivo. Tudi v našem Prekmurju že od nekdaj radi jedo podobno jed, ki jo imenujejo zlevanka in jo pripravljajo tako v slani kot sladki različici. In tudi pri nas ima skoraj vsaka gospodinja zanjo svoj recept.

1 od 1

Projo lahko postrežemo s kislim mlekom, kefirjem ali solato, lahko pa tudi z narezkom namesto kruha.