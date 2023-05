Balerina, ki ima rada tudi folkloro in gasilstvo

Pia Capl Škrinjar je 15- letna baletna plesalka s Keblja. Minulo leto je prejela priznanje za izjemne uspehe. Trenutno zaključuje Osnovno šolo Pohorskega bataljona Oplotnica podružnica Kebelj, a poleg vseh šolskih obveznosti uspešno usklajuje še treninge baleta v Mariboru. Vožnja ji tako dnevno vzame tri ure, a Pia je dobro organizirana: »Čas za učenje si vzamem zjutraj pred začetkom pouka in pa zvečer, ko prispem domov. Večinoma si organiziram svoj dan že vnaprej, da dan poteka tekoče in lažje, včasih pa si preprosto vzamem čas zase in se malo spočijem,« pove.

Z baletom se je začela ukvarjati v 2. razredu. »Mama mi je večkrat povedala, da sem že kot majhna zelo rada plesala in skakala po hiši.« Mama je v teh njenih plesnih gibih videla balerino in jo prijavila na baletne ure. Sprva je bil balet zanjo le hobi, danes pa mu posveča vse več časa, trenira ga vsak delovni dan. V letošnjem šolskem letu je začela obiskati Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, kjer trenira pod vodstvom Martine Svetine. Lepe spomine pa ima na svojo nekdanjo učiteljico Mateo:»Matea je moja velika podpora in vzornica«.

In zakaj se je Pia odločila prav za balet? »Enostavno mi je všeč. Zelo rada imam nove izzive in pri baletu mi ni nikoli dolgčas. Vedno se srečam s kakšnim novim gibom, ki ga vzamem kot nov izziv in se ne predam tako zlahka.« Sicer pa jo poleg različnih gibov najbolj navdušujejo nastopi na velikem odru. Velikokrat nastopa na odru SNG Maribor, plesala pa je tudi že na tekmovanju v Lendavi.

Leta 2022 je mlada balerina s strani bistriške glasbene šole dobila priznanje sozvočje za izjemne uspehe na področju plesa. Priznanje ji pomeni veliko: »Spomnim se same podelitve in trenutka, ko so se mi ulile solze, ko sem prišla nazaj do stola. Nič nisem vedela o tem, dokler mi tega ni omenila učiteljica, kakšen dan pred podelitvijo.« Pravi, da ji balet pomeni ogromno: »Mogoče bo postalo tudi moje delo, bom videla, kam me bo življenje pripeljalo.«

Kljub temu, da je Pia zares nadarjena in strastna balerina, pa poleg tega pleše tudi pri folklori na Keblju. »Sem tudi pri gasilcih in včasih sem tudi ministrirala. Rada se družim s prijatelji in hodim na sprehode,« opisuje svoj prosti čas. (A. Sobočan)

