Avto Aleš Oplotnica: Posledice krize pričakujejo z zamikom

Tudi v oplotniškem podjetju Avto Aleš, podobno kot v marsikaterem podjetju s sorodno dejavnostjo, v tem času beležijo izpad prometa. Tako kot v prejšnji gospodarski krizi, ki se je začela leta 2008, tudi zdaj najhujše posledice krize pričakujejo z zamikom.

Mojstri za avtomobile že 22 let

V podjetju Avto Aleš iz Oplotnice se ukvarjajo z avtomobili. Aleš Višnar je pred 22 leti stopil na samostojno podjetniško pot in v tem času skupaj s sodelavci ustvaril uspešno podjetje. Kot del Vulco mreže se ukvarjajo s servisiranjem in popravili vozil, vulkanizerstvom, prodajo, menjavo in skladiščenjem pnevmatik ter platišč, z izpušnimi in zavornimi sistemi in drugimi tovrstnimi storitvami. Tistim, ki morajo pri njih pustiti svoje avtomobile, ponudijo tudi nadomestno vozilo, skupaj jih imajo pet.

Lani so ponudbo obogatili še z avtomatsko avtopralnico, ki je edina na tem območju, pravi lastnik podjetja Aleš Višnar. Izgradili so prizidek in na novo uredili okolico podjetja. V prihodnje bi radi ponudbo obogatili še z avto optiko, za kar že imajo prostor, a so za zdaj vse načrte morali ustaviti. Časi trenutno novim naložbam namreč niso najbolj naklonjeni.

Manj vzdržujemo vozila



Tudi pri njih v teh poletnih mesecih zaznavajo upad prometa. Višnar opaža, da je servisov vozil v tem času precej manj, nekatera podjetja pa še vedno ne delajo v polnem obsegu, kar pomeni, da tudi njihova vozila ne potrebujejo toliko vzdrževanja.

