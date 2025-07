Avokadov sladoled

Potrebujemo:

1 avokado

100 gramov jogurta

10 listov bazilike

1 limeta

160 ml kokosovega mleka

50 gramov javorjevega sirupa

Avokado ‘olupimo’ in narežemo. Limetino lupino na drobno naribajte in stisnite sok. Avokado zmešajte z baziliko in limetinim sokom. Drobno naribano limetino lupino zmešajte z jogurtom, kokosovim mlekom in javorjevim sirupom. Vzemite 3 žlice, preostanek zmešajte z avokadovo kremo. Zmešajte avokado v posodice za sladoled, dokler se ne napolnijo do 3/4 celotne površine posode. Po vrhu razporedite preostalo mešanico jogurta. Postavite v zamrzovalnik za najmanj 4 ure.