Avgusta znova hitra linija Celje–Ljubljana

Hitra linija. Julija je bila ukinjena direktna hitra avtobusna linija med Celjem in Ljubljano, a linije ni ukinila družba Nomago, pač pa DUJPP, ki pa krivca najde na pristojnem ministrstvu in Slovenskih železnicah. Dobra novica za potnike je, da bodo ukinjeno hitro linijo znova vzpostavili že avgusta.

Avtobus. Čeprav bralci opozarjate, da so tudi na medregijskih linijah včasih avtobusi slabše kakovosti in celo s stojišči, pa Nomago odgovarja, da uporabljajo le vozila, ki izpolnjujejo najstrožje kriterije.

Bralci ste nas opozorili, da direktne hitre avtobusne linije med Celjem in Ljubljano od julija ni več. Potniki so si od spremembe voznega reda obetali več dodatnih linij, a so doživeli hladen tuš, saj so bile že vzpostavljene linije ukinjene. V družbi Nomago so nam potrdili ukinjeno linijo ob 5:20, ker »v novem koncesijskem obdobju ni bila predvidena s strani DUJPP, ostajali oziroma povečali pa so se odhodi v primerljivih časovnih oknih.« Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) so tudi sami predlagali dodatne linije in večje število sprememb voznih redov, ki bi v še večji meri upoštevale potovalne navade potnikov.

Aktivna linija SG–VE–LJ

Medtem je še vedno aktivna hitra linija Slovenj Gradec–Velenje–Ljubljana, ki povezuje Koroško z Ljubljano. Pri tem naši bralci opozarjajo na obvezno prestopanje za Celje v Pirešici, kar vožnjo podaljša za trideset minut.

Hitra linija se avgusta vrača

Razburjenje potnikov, ki ob ukinjeni hitri avtobusni liniji opozarjajo tudi na neupoštevanje načel trajnostne mobilnosti v smislu delujočega in učinkovitega javnega prevoza, so opazili tudi na DUJPP. In dobra novica – hitra linija se vrača. »Glede na velik infrastrukturni cikel del, ki se trenutno izvajajo na SŽ, in posledično občasne slabe potovalne izkušnje bomo to linijo ponovno začeli izvajati. Linija se bo ponovno izvajala od prvega avgusta,« so nam zatrdili na DUJPP.

Stati med vožnjo do Ljubljane?

Gotovo je to dobra novica za potnike. A po pripovedovanju bralcev razmere na avtobusih na relaciji Celje–Ljubljana in obratno niso vedno potnikom prijazne, saj naj bi bili večkrat primorani vstopiti v star, neudoben avtobus, tudi s stojišči na dolgi relaciji, celo klima včasih naj ne bi delovala. Pri Nomagu težko verjamejo, da je kaj takega možno, saj prevoz na medkrajevnih linijah izvajajo »z vozili, ki izpolnjujejo najstrožje kriterije, so redno servisirana in izpravna. Vsa vozila so opremljena tudi z delujočimi klimatskimi napravami.« Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.