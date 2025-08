Avgusta lahko ponovno sejemo solato

Na vsa prazna mesta na gredicah čim prej posejemo hitro rastočo rukolo, tržaški solatnik in drugo zelenjavo. Zdaj je tudi čas za ponovno setev solat, ki bodo oblikovale glavice v septembru, kitajskega zelja, špinače, korenčka, blitve, nadzemne kolerabice, kolerabe in repe, konec meseca pa že za čebulo majski srebrnjak. Z zimskimi solatami, kot so nansen, posavka, bistra, vegorka in zimska rjavka, pa bomo poskrbeli za prvi pridelek v prihodnjem letu. Prazne gredice lahko zasejemo tudi z rastlinami za zeleno gnojenje, ki jih bomo pozneje vdelali v tla in jih tako obogatili z dragoceno organsko maso. Primerne so facelija, bela gorjušica, oljna redkev in različne detelje.

