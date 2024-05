Atletski stadion Kladivar končan!

Prenovljeni. Obnova je zajemala preplastitev celotne steze z novo sintetično prevleko, vključno z vsemi potrebnimi površinami za skok v daljino, skok v višino, skok s palico ter met kopja.

Končana je prenova atletske steze na stadionu Kladivar! Projekt, ki so ga začeli lani, bo znova omogočil ustrezne pogoje za treninge in organizacijo atletskih tekmovanj. Prvo večje bo na sporedu že konec junija, ko bo Celje gostilo državno prvenstvo Slovenije.

Mestna občina Celje je projekt prenove steze začela lani, dokončno izvedbo pa je v letošnje leto podaljšalo slabše vreme v pozni jeseni.

Na Kladivarju so se ‘rojevale’ zvezde

Obnova je zajemala preplastitev celotne steze z novo sintetično prevleko, vključno z vsemi potrebnimi površinami za skok v daljino, skok v višino, skok s palico ter met kopja. Prav tako so obnovili bazen za vodno oviro, vse navedeno pa bo športnikom, med katerimi prednjačijo odlični atletinje in atleti AD Kladivar, omogočilo optimalne pogoje za vadbo ter izvedbo tekmovanj.

»Obnova atletske steze je eden pomembnejših športnih projektov v tem mandatu, saj je stadion Kladivar dom številnih ljubiteljev športa. Na njem so se v preteklosti kalili mnogi izjemni športniki in športnice, zato verjamemo, da bo nova steza omogočila športni razvoj tudi novim generacijam, ki nas bodo lahko v prihodnosti navduševale s svojimi dosežki. Te površine uporabljajo številni klubi, pa tudi šolarji in dijaki iz Celja ter okoliških občin, ki se na njem merijo na raznih tekmovanjih, s čimer se Kladivar uvršča med najpomembnejše športne objekte v širši regiji,« je dejal župan Mestne občine Celje Matija Kovač. Več o tem, koliko je prenova dejansko stala in kdaj bo otvoritev, pa v aktualni številki časopisa Celjan.