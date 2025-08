Atletom Kladivarja šest državnih naslovov, prvaka imajo tudi v KAŠ

Večina najboljših slovenskih atletinj in atletov je bila včeraj in danes v Celju, kjer so gostili državno prvenstvo za članice in člane. Dvodnevno tekmovanje, ki je štelo tudi za točkovanje v Mednarodni atletski ligi (MAL) Telekom Slovenije, je prineslo precej veselja tudi v tabor Atletskega društva Kladivar Celje. ‘Dvojno krono’ si je pritekel Vid Botolin, ki je bil prvi dan s časom 14:10,40 najhitrejši na 5.000 metrov, danes pa z rezultatom 8:17,97 še na 3.000 metrov. V teku na 400 metrov z ovirami je z rekordom prvenstev 48,86 slavil Matic Ian Guček. Za zanesljivo zmago v skoku s palico je 463 centimetrov preskočila Tina Šutej. Na 1.500 metrov je zmagala Tia Tanja Živko – tekla je 4:25,64, na 800 metrov pa Jan Vukovič z 1:47,29.

Trenutno najboljši slovenski atlet, Ptujčan Kristjan Čeh, je tokrat nastopil v dveh disciplinah. V svoji paradni – metu diska, je zmagal z metom 68,41 metra. V suvanju krogle je zasedel drugo mesto (18,17 m). V teku na 200 metrov je bil najboljši član Konjiške atletske šole (KAŠ) Žiga Žnidaršič Pušnik – tekel je osebni rekord 20,94.

Čeh in Šutejeva sta zmagala tudi v skupnem seštevku MAL Telekom Slovenije. (Jure Mernik)

Foto: Facebook AZS