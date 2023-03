Atletinja celjskega Kladivarja Tina Šutej bo lovila evropsko zlato

Na dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo jutri začelo v Istanbulu, bo nastopilo dvanajst slovenskih tekmovalk in tekmovalcev. Glavni adut Slovenije bo članica celjskega Kladivarja Tina Šutej, ki ima letos s preskočenimi 482 centimetri najboljši izid sezone v Evropi – finale ženskega skoka s palico je na sporedu v soboto. Slovenijo bosta zastopala še dva atleta Kladivarja, in sicer Eva Pepelnak v troskoku in Jan Vukovič v teku na 800 metrov.

Zlato medaljo je doslej na 36 dvoranskih evropskih prvenstvih v atletiki za Slovenijo osvojila le Jolanda Čeplak, ki je leta 2002 na Dunaju slavila v teku na 800 metrov. S teh tekmovanj ima medaljo tudi že Šutejeva, ki je bila pred dvema letoma druga v Torunu. (Jure Mernik)

