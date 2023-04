Atleti celjskega Kladivarja ekipni prvaki v krosu

Na ekipnem državnem prvenstvu v krosu v Murski Soboti so v obeh konkurencah zmagali člani celjskega Kladivarja. Atletinje iz knežjega mesta so bile s 55 točkami pred Štajersko Maribor (34) in Konjiško atletsko šolo (21). Celjani so zbrali 61 točk, drugi so bili člani Štajerske (28) in tretji Pomurja iz Murske Sobote (25). V dolgem krosu na 5.000 metrov je bil prepričljivo prvi mlajši član Vid Botolin. Na 3.000 metrov med članicami je bila najhitrejša Klara Lukan pred klubsko kolegico Nejo Kršinar.

Foto: Facebook AD Kladivar

