Atleta leta sta Kristjan Čeh in Tina Šutej

Nič presenetljivega se ni zgodilo v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS), s katero določajo najboljše slovenske atlete leta. V članski kategoriji sta prestižni naziv osvojila Ptujčan Kristjan Čeh in članica celjskega Kladivarja Tina Šutej. Čeh je v sezoni 2023 postal svetovni podprvak v metu diska, zmagal na evropskih igrah in bil drugi v končni razvrstitvi diamantne lige. Šutejeva je v skoku s palico srebrno medaljo osvojila na dvoranskem evropskem prvenstvu in evropskih igrah, četrta je bila na svetovnem prvenstvu na prostem.

Za najboljšega trenerja leta so razglasili trenerja Šutejeve Milana Kranjca. V celjski klub pa je šlo še nekaj drugih priznanj. Slovenski rekorder v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček je bil drugi najboljši med člani (takoj za Čehom) in najboljši med mlajšimi člani, kjer so na tretje mesto postavili še Vida Botolina. Tia Tanja Živko je najboljša mlajša mladinka v državi.

Na sinočnji svečanosti v Šentjerneju je med drugim spregovoril tudi predsednik AZS, Celjan Primož Feguš. Izpostavil je velike uspehe na mednarodnih tekmovanjih ter to, da zveza nima več finančnega primanjkljaja, ki ga je imela še lansko leto. Kot pravi, so zagotovili likvidnost in poplačali vse obveznosti zveze. Zaradi boljšega finančnega stanja pa je več denarja tudi za atlete, trenerje in sodnike. (Jure Mernik)

Foto: Peter Kastelic / AZS