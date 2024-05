Antonio Čemažar: Celje se je izkazalo

»Še so dobri ljudje,« to so besede, ki povzamejo številne objave na družbenih omrežjih v zvezi z dobrodelnim koncertom uličnega glasbenika in dobrotnika Antonia Čemažarja, ki se je dogajal minulo nedeljo na Špici. In prav to je velo tudi iz številnih ljudi, ki so dogodek obiskali – dobra volja, podpora ter dobrodelnost. Iztok Gartner, voditelj in prepoznaven Celjan, je namreč s svojo prijateljico Ingrid Glušič pripravil prav poseben dogodek, s katerim je želel pomagati Antoniu.

Antonio Čemažar je znan celjski obraz, ki je v preteklosti ljudi razveseljeval z igranjem na ulici ter svoj čas in trud pogosto namenil tudi manj srečnim od sebe. Marsikdo ga pozna tudi kot celjskega Božička, saj je oblečen v tega dobrega moža rad osrečeval otroke. Toda usoda mu ni bila naklonjena in pred nedavnim ga je zadela huda možganska kap. Njegova zgodba je ganila Iztoka Gartnerja, ki se je odločil, da mu bo na svoj način skušal pomagati.

Čeprav njegova žena Stanka lepo skrbi zanj in se res trudi, da bi mu bilo bolje, je do Antonijevega okrevanja še dolga in trnova pot, ki jo je nemogoče »prehoditi« brez dobre rehabilitacije, ta pa ni zastonj. Prav to je gnalo Gartnerja, da je povabil vse svoje prijatelje glasbenike naj naredijo nekaj dobrega tudi sami in zaigrajo na dobrodelnem koncertu za Antonia Čemažarja. »To je bil res ogromen zalogaj, ki ga običajno dela 30 ljudi, tokrat pa sem se ga lotil sam s pomočjo čudovite Ingrid Glušič, in najbrž se še sam najbolj ne zavedam, kaj mi je uspelo narediti danes. Vem pa, da sem naredil dobro delo na katerega sem zelo ponosen,« je povedal Gartner, ki je dogodek tudi moderiral.

Na koncertu nastopili številni glasbeniki

Na dobrodelnem koncertu za Antonia Čemažarja je nastopilo ogromno glasbenikov. Med njimi so bili tako celjski obrazi kot velike legende slovenske glasbe, kot so Matjaž in Zvone iz skupine Chateau, Božidar Wolfand Wolf, Adi Smolar in drugi. Antonio Čemažar danes ne more ne hoditi in ne govoriti, a ko se je znašel na koncertu, je bil vidno ganjen in hvaležen.

Na koncu se je v škatli, kjer so zbirali dobrodelne prispevke, nabralo okrog 6500 evrov. K temu so zagotovo pripomogle tudi dražbe umetniških del, ki so jih prispevali nekateri celjski umetniki. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.