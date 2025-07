Anton Kolar: »Društvo invalidov Črešnjevec je moj drugi dom!«

Društvo delovnih invalidov Črešnjevec letos praznuje 30 let delovanja. Že 17 let ga z izjemno predanostjo vodi Anton Kolar iz Slovenske Bistrice – človek, ki pravi, da je društvo postalo del njegovega vsakdana, skorajda kar družine.

»Ko sem leta 2006 postal delovni invalid III. kategorije, sem se počutil izgubljenega. Iskal sem okolje, kjer bi našel razumevanje. In sem ga – v Društvu invalidov Črešnjevec,« se spominja Kolar. Hitro se je vključil v delo društva, najprej pomagal tajnici, še istega leta postal podpredsednik, nato pa prevzel vodenje.

Danes društvo združuje več kot 230 članov, izvaja pa kar osem posebnih socialnih programov. Med najbolj priljubljenimi dejavnostmi so družabna srečanja – pikniki, večeri ljudskega petja, zbori članov, pa tudi športne in kulturne aktivnosti.

Anton Kolar se s ponosom spominja tudi organizacije dveh velikih dogodkov – revij pevskih zborov društev invalidov, leta 2014 in letos, ob 30-letnici društva. Pravi, da so prostovoljci srce njihovega delovanja, žena pa njegova največja podpora. »Pogosto se mi pri delu pridružita tudi otroka. Lahko rečem, da je društvo del naše družine,« dodaja.

Kaj pa ga sprošča v prostem času? Poleg hobijev, kot so sudoku, izdelava rož iz žice in streljanje z zračno pištolo, ga najbolj razveseljuje vnuk Tevž. »Z njim preživim najlepše trenutke,« pravi.

Več o osebni zgodbi, društvu in 30-letnici delovanja pa v julijski številki časopisa Bistriške novice.