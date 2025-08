“Anti-aging” smuti z jagodičevjem

Sestavine za 2 osebi:

2 skodelici mešanega jagodičevja

banana

žlica chia semen

1/2 avokada

skodelica kefirja ali grškega jogurta

skodelica vode ali rastlinskega mleka

čajna žlička cimeta

žlička medu ali javorjevega sirupa

Priprava:

Jagodičevje, ki ga uporabimo, je lahko sveže ali zmrznjeno, dodamo mu banano za kremasto teksturo in kalij. V blenderju zmešamo sestavine, dokler zmes ne postane gladka in kremasta. Če je pregosta, dodamo še malo tekočine, ki je lahko voda ali pa mandljevo, ovseno ali kokosovo mleko. Smuti nalijemo v kozarec in po želji okrasimo z nekaj svežimi borovnicami ali malinami ali lističi mete.

Učinki za kožo

Jagodičevje koži priskrbi antioksidante in vitamin C, ki ga potrebujemo za tvorbo kolagena.

Avokado doda za zdravo kožo nujno potreben vitamin E in obilo zdravih maščobnih kislin, te

okrepijo kožno bariero, ki preprečuje izgubo vlage. Chia semena poleg omega-3 kislin vsebujejo tudi vlaknine in antioksidante. Kefir ali jogurt poskrbi za probiotike za zdravje črevesja, ki je zelo pomembno za lepo kožo. Banana ima obilo kalija, ki ga vsaka kožna celica potrebuje za pravilno delovanje, komunikacijo in regeneracijo. Cimet pa ima za kožo in celotno telo protivnetni in hranilni učinek. Med ima izjemne vlažilne, antibakterijske in protivnetne lastnosti, zato je odličen za kožo tako od zunaj (v maskah) kot od znotraj (v prehrani).

Iz jagodičevja si lahko pripravimo slasten in zdrav smuti, ki naši koži ponudi vsa potreba hranila. Poletje je idealen čas za razvajanje kože od znotraj.