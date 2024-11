Anita Stegne odprla svoj ustvarjalni kotiček v Slovenski Bistrici

Anita Stegne je v centru Slovenske Bistrice nedavno odprla svoj »plac«. Prostor za slike, za ustvarjanje, srečevanje s somišljeniki, ki imajo radi svet barv in slikarskega izraza.

Anita Stegne prihaja iz Ugovca pri Oplotnici. Je poročena in mama dveh že odraslih otrok. Je ženska, ki ima rada umetnost, zgodovino in deževne dni. »Rišem že praktično od otroških dni, ko sem kot otrok porisala vse mogoče podlage z raznimi pisali, tudi z ogljem, ki je ostajalo od pečenja koruze, jabolk in kostanja … Po šolanju je prišel čas za družino in dom, tako sem željo do slikanja malce opustila. A nikoli nisem pozabila na ta svet ustvarjanja, ki dopušča duhovno svobodo,« pojasni o sebi.

Zdaj je čas za ustvarjanje

Po dolgih letih zdaj počasi spet obuja strast do slikanja. Lani poleti jo je družina presenetila in ji podarila »delavnico«, v prostorih gradu Sevnica pri priznanem magistru slikarstva Niku Anikisu. Izobraževanja se je udeležila in na koncu prejela certifikat slikanja figure po živem modelu. »To je nepozabna izkušnja, ki je pustila velik pečat v mojem ustvarjalnem življenju, za kar sem iz srca hvaležna družini,« pravi Anita. Barve, čopiči in platno jo neustavljivo vlečejo. V domači hiši ima svoj prostor za ustvarjanje, a želela je med ljudi.

»Zdaj, ko sta otroka že odrasla, hči študira v Ljubljani, sin je že zaposlen, sem si izpolnila željo, ki je v meni že od nekdaj. Imeti en “plac”, kjer lahko ustvarjam pri odprtih vratih. Ki je tako prostor za razstavo in ustvarjanje. Tako sem za nekaj časa prišla v prelep prostor na Trgu svobode 25 v Slovenski Bistrici. Tukaj so dobrodošli vsi ljubitelji umetnosti, da se ustavijo in vstopijo v moj svet ustvarjanja,« povabi.

Kaj ji pomeni slikanje?

Anitina dela izžarevajo realizem s kančkom ustvarjalne svobode. S kombinacijo različnih tehnik ustvarja slike, ki na prvi pogled delujejo temačno, a v njih je čutiti pozitiven podton. Prav to nasprotje jo privlači. »Temačnost v pozitivnem smislu,« pravi, ko opisuje svoja dela, ki so na voljo tudi za prodajo.

Za Anito je slikanje več kot zgolj hobi – je njen način umika iz vsakdanjega življenja, prostor, kjer lahko sprosti misli in ustvari nekaj večnega. »Ko slikam, čas dobi povsem nov pomen. Pozabim na svet okoli sebe, uživam v tišini in v zvoku čopiča ob stiku s platnom. To je vse, kar potrebujem – da občasno pobegnem v svet, ki ustvarja lepe spomine, ker le-ti nam na koncu ostanejo,« razloži.

Čeprav Anita še nikoli prej ni razstavljala svojih del, niti ni članica nobenega likovnega društva, je njen slikarski talent neizpodbiten, prav tako njena želja po novem znanju, deljenju izkušenj.