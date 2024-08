Andraž Skerbinek: »Reggae je glasba, ki združuje ljudi in širi pomembne vrednote« 

Andraž Skerbinek iz Zreč je navdušenec nad reggae glasbo in organizator kulturnih dogodkov, organizira tudi avgustovski festival Roots In The Woods na Treh kraljih. Poleg tega vodi mladinsko kulturno- umetniško društvo Kladivo 11, kjer se trudijo ustvarjati in podpirati raznolike kulturne projekte v lokalnem okolju.

Čez natanko dva tedna boste že šestič organizirali festival Roots In The Woods, preko katerega se trudite reggae glasbi dati mesto tudi v lokalnem okolju. Je to pogosto spregledana glasbena zvrst?

Da, reggae glasba je pogosto spregledana. Živimo v času, v katerem bi morali sporočila reggae glasbe še posebej upoštevati, saj bi to prineslo boljši jutri. S festivalom Roots In The Woods želimo to spremeniti in predstaviti ljudem bogato kulturo in pozitivna sporočila, ki jih reggae glasba prinaša. Gre za več kot le glasbo; gre za način življenja, ki spodbuja mir, ljubezen in enotnost.

Gre pravzaprav za butični glasbeni festival. Kje se odraža ta butičnost?

Butični glasbeni festival pomeni, da se bolj kot na množičnost osredotočamo na kakovostno izkušnjo za obiskovalce. Naš cilj je ustvariti intimno in prijetno okolje, kjer se lahko obiskovalci resnično potopijo v glasbo in kulturo. Z omejevanjem števila obiskovalcev preprečujemo negativen vpliv na čudovito naravno okolje, kjer festival poteka, in omogočamo obiskovalcem bolj intimno doživetje našega festivala. Naša vizija je postati in ostati visokokakovosten butični glasbeni festival z umetniškim in kulturnim pridihom, kjer obiskovalci lahko uživajo v skrbno izbranem glasbenem programu in raznolikih kulturnih ter umetniških aktivnostih.

Tudi sami ste ljubitelj reggae glasbe. Od kod ljubezen do te zvrsti, ki je pogosto zapostavljena?

Ljubezen do reggae glasbe je prišla iz njene sporočilnosti in pozitivne energije. Reggae glasba nosi v sebi močna sporočila o miru, ljubezni in družbeni pravičnosti. Vidim jo kot glasbo, ki združuje ljudi in širi pomembne vrednote. Poleg tega reggae glasba nudi globok duhovni in kulturni vpogled, kar jo dela edinstveno in izjemno navdihujočo. Njene melodije in besedila me navdihujejo k razmisleku o družbenih vprašanjih in kritičnemu pogledu na svet okoli nas. Spodbuja me, da se zavzemam za bolj pravično in enakopravno družbo, hkrati pa mi daje občutek povezanosti.

