Ameriški astronavt slovenskih korenin v Vitanju tudi o poletih na Luno in Mars

Ameriški astronavt slovenskih korenin Randy Bresnik je včeraj v Vitanju spregovoril o tem, kako je v vesolju, pa tudi o prihajajočih poletih na Luno. Danes popoldne v Centru Nooordung pripravljajo še javno srečanje z njim.

Nasin astronavt Randy Bresnik, katerega predniki izhajajo iz Zgornje Savinsjke doline, je v krajšem predavanju povabljenim gostom in medijem najprej v sliki, videu in besedi prikazal, kako je v vesolju, kakšen ja vsakdan astronavta, nato pa podrobneje predstavil Nasin program Artemis, s katerim želijo človeka znova pripeljati na Luno, nekoč pa tudi na Mars.

V Centru Noordung so obenem odprli še novo razstavo, ki predstavlja program Artemis.

Včerajšnji dogodek je bil zaprt za javnost, bodo pa že danes popoldne v Centru Noordung pripravli javno srečanje in pogovor z astronavtom. Pred obiskom se je treba najaviti preko obrazca na spletnih straneh Centra Noordung. (NK)