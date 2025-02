Ameriške palačinke

140 g bele moke

1 pecilni prašek

pol žličke soli

2 žlici sladkorja

150 ml mleka

1 jajce

30 g masla

maščoba za peko palačink

V skledi zmešamo moko, pecilni prašek, sol in sladkor. Posebej razmešamo jajce z mlekom, nato pa vmešamo ohlajeno stopljeno maslo. Jajčno mešanico vlijemo v skledo s suhimi sestavinami in sestavine z metlico premešamo, da dobimo enotno zmes.

Ponev dobro segrejemo in namastimo z malo maščobe. Na segreto ponev vlijemo dve žlici mase za eno palačinko. Ko se na spodnji strani lepo zlato rjavo zapeče, na zgornji strani pa se pojavijo drobni mehurčki, palačinko z lopatko previdno obrnemo in spečemo še na drugi strani. Pečene palačinke zložimo na krožnik in postrežemo z marmelado, medom ali čokoladnim namazom.