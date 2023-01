Ambulante za neopredeljene v Slovenskih Konjicah za zdaj ne bo

Posebne ambulante za osebe brez izbranega zdravnika v Slovenskih Konjicah za zdaj ne bodo vzpostavili, saj pravijo, da zdravniki niso pripravljeni prevzeti še dodatnih obremenitev.

Ministrstvo za zdravje je tudi v konjiškem zdravstvenem domu predvidelo vzpostavitev posebne ambulante za osebe, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Zdravstveni delavci se bodo v delo teh ambulant vključevali prostovoljno, a za zdaj je interesa med njimi (pre)malo. Tudi na konjiškem območju.

V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice ambulante, kjer bi obravnavali osebe brez izbranega zdravnika, za zdaj ne bo, saj zanjo ni pogojev, je za lokalni časopis NOVICE dejal direktor Dejan Verhovšek.

Preveč bi bili obremenjeni, pravijo

»Zdravnike bi poleg rednega dela v ambulanti in dežurni službi obremenili še z vključevanjem v dodatno ambulanto za neopredeljene. Zdravniki z našega območja tega ne želijo sprejeti in se niso pripravljeni vključevati ter sprejeti še dodatnih obremenitev, kljub temu da je delo v takšni ambulanti finančno zelo stimulirano,« je pojasnil Verhovšek.

Skupaj z zdravniki so se odločili, dodaja, da si pustijo nekaj časa, da prejmejo dodatne usmeritve in da še enkrat preučijo možnost vzpostavitve takšne ambulante. »Žal pa časovno trenutno ne morem konkretizirati, kdaj bi lahko to bilo. Če seveda sploh bo.«

Tisoč oseb brez zdravnika

Oseb brez izbranega osebnega zdravnika je po podatkih direktorja zdravstvenega doma na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem okoli tisoč, vključno s tujci in osebami, ki si zdravnika izberejo šele tedaj, ko ga potrebujejo. Večjih težav z izbiro osebnega zdravnika, kot jih imajo denimo v večjih mestih, kjer se soočajo s precejšnjim odlivom zdravniškega kadra, pri nas ne zaznavajo. (N. K.)

