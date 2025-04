AMBICIOZNI NAČRTI V Slovenskih Konjicah želijo dokončati in prebuditi nekdanji Konusov inštitut

Investitorji so včeraj predstavili ambiciozne načrte z betonskim skeletom, t.i. Konusovim inštitutom, ki sredi Slovenskih Konjic sameva že 35 let. Eden od namenov predstavitve je bil obvestiti oziroma privabiti potencialne investitorje, ki bi želeli delovati v tej stavbi in sofinancirati njeno dokončanje.

V Slovenskih Konjicah želijo torej dograditi in oživiti betonsko skeletno gradnjo, ki zaradi stečaja Konusa nikoli ni bila dokončana, Konusov razvojni inštitut pa nikoli ni zaživel. V zadnjih desetletjih se je zamenjalo kar nekaj lastnikov. Zadnji, podjetje Avto Krka, betonski skelet skupaj z zemljiščem za parkirišča zdaj prodaja konjiškemu podjetju Hiproject, ki ga vodi Urban Pevnik.

Poslovni objekt, središče inovacij in nove industrije

Celjan, ki zadnjih 15 let z družino živi v Slovenskih Konjicah in se v svojem podjetju z okoli 30 zaposlenimi ukvarja s strojegradnjo za težko industrijo, želi v sodelovanju z januarja ustanovljenim Inštitutom za Industrijo 5.0 in soinvestitorji stavbo dograditi v sodoben poslovni objekt.

V stavbi naj bi v naslednjih dveh letih uredili nujno potrebne prostore za podjetje Hiproject, tam bo tudi sedež Inštituta za industrijo 5.0, prostori pa so tudi že na voljo za nakup ali najem drugim podjetjem. Predvsem želijo privabiti podjetja, ki se ukvarjajo z ‘naprednimi dejavnostmi’ v duhu industrije 5.0, inovatorje, start-upe, razvojne inštitucije.

Pevnik, tudi soustanovitelj Inštituta za industrijo 5.0, je optimističen, da jim bo projekt, ki ga ocenjujejo na 8,4 milijona evrov uspelo izpeljati, saj naj bi za nakup ali najem prostorov že bilo nekaj zanimanja, za ureditev dela stavbe, kjer bo delovalo njegovo podjetje, pa imajo dovolj lastnih sredstev, je povedal.

Podjetje Avto Krka bo v sklopu prodaje stavbe, tako so se dogovorili, v bližini izgradilo še halo za podjetje Hiproject in jo nato podjetju za dlajše obdobje oddalo v najem, je povedal direktor Avto Krke Gregor Verstovšek.

Sprehod po betonski zgradbi

Načrte so včeraj javno predstavili kar v prostorih za zdaj še zapuščenega inštituta. Zbrane (med njimi so bili številni predstavniki lokalne skupnosti in slovenskega gospodarstva) je nagovoril tudi direktor konjiškega podjetja Hashnet, predsednik Dravinjskega poslovnega kluba in soustanovitelj Inštituta za Industrijo 5.0 Tadej Slapnik, po ogledu stavbe pa so dogajanje nadaljevali v Vinski kleti Zlati grič z gospodarskim posvetom in okroglo mizo o industriji 5.0. Udeležila se ga je tudi ministrica za digitalno preobrazbo, Konjičanka Ksenija Klampfer.

Podrobneje pa o smelih načrtih investitorjev pišemo v prispevku, ki bo objavljen v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE naslednji teden.

Kaj je industrija 5.0?

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije navaja, da industrija 5.0 predstavlja novo obdobje, kjer se tehnologija vrača k človeku. Če je Industrija 4.0 temeljila na avtomatizaciji, povezljivosti naprav in umetni inteligenci (UI), Industrija 5.0 združuje človeške spretnosti z naprednimi tehnologijami. Vključuje tehnologije, kot so UI, razširjena resničnost in blockchain.

(NK)