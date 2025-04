Alpsko smučanje je postalo način življenja mladih Vitanjčanov

Danes srednješolca, 16-letna Alma Macuh in njen 17-letni brat Gašper Macuh, sta se zelo zgodaj zaljubila v alpsko smučanje. Ta šport za družino iz Vitanja že lep čas ne predstavlja več zgolj enega od načinov preživljanja prostega časa, ampak kar način življenja.

Po nekaj letih treningov v Alpski šoli, s katero so bili zelo zadovoljni, sta Alma in Gašper pred približno petimi leti prestopila v Smučarski klub Celje. V Alpski šoli so namreč takrat delali le z mlajšimi smučarji. Zdaj je za Gašperjem že druga sezona v FIS programu, Alma se bo celjski FIS ekipi priključila z naslednjo sezono.

Gašper je z minulo sezono zadovoljen, bolj sicer s slalomom, kjer je FIS točke popravil s 107 na 63 (ob vstopu v FIS vsi začnejo pri 999 točkah). Prav ob koncu zime je na državnem prvenstvu na Krvavcu zasedel peto mesto med člani in postal državni prvak v kategoriji U18. Na FIS tekmah je dvakrat končal v deseterici. Zbral je tudi tri zmage na domačih tekmovanjih v kategoriji do 18 let. Zimo 2024/2025 si bo zapomnil še po udeležbi na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Gruziji. Alma je iz minule zime izpostavila drugo mesto na državnem šolskem prvenstvu, druga je bila tudi na regijskem tekmovanju v veleslalomu. Pred tem je zmagala na številnih tekmovanjih za mlade smučarke.

Daljša predstavitev Alme in Gašperja je objavljena v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

