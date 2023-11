Turistično društvo Štore je v sklopu Alminih dnevov na Svetini 2023 pripravilo tri potopisna predavanja: Barbara Popit, V objemu polarnega sija, Žiga Bedrač in Simon Šoster, Himalaja za telebane in še tretje predavanje Teje Štefančič, Camino na Krku. Nedeljsko dogajanje na Svetini, ko naj bi med drugim kuhali golaž in pripravili podeželsko tržnico, so zaradi slabega vremena morali odpovedati. Foto: TD Štore.