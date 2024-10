Ali večja ikebana in več sveč bolje obudi spomin?

Cvetje. Navada, da se grob okrasi z velikimi ikebanami, izginja. Bolj priljubljeni so nasadi prezimnih rastlin.

Sveče. Opozorila, da smo Slovenci med največjimi porabniki nagrobnih sveč, se prijemajo, še vedno pa jih prižgemo okoli 16 milijonov letno.

Priprave na prvi november, dan vseh svetih, so stekle in mnogi urejajo grobove pokojnih družinskih članov ter bližnjih. Pogosto v oktobru uredijo nagrobnike, od čiščenja do popravila napisov ali morebitnih razpok, nasujejo nov pesek, zasadijo cvetje oz. grmovnice. Pri cvetličarjih naročijo izdelavo ikeban ali drugih nagrobnih aranžmajev, spet drugi kupijo že pripravljene, založijo se tudi z nagrobnimi svečami. Navade se zadnja leta spreminjajo, na eni strani zaradi osveščanja o odpadkih in na drugi strani zaradi cen cvetja ter sveč.

Sveče močno obremenjujejo okolje

Vsako leto nas ekologi in pristojne službe opozarjajo na preveliko porabo nagrobnih sveč, ki predstavljajo velik ekološki problem kot odpadek. V povprečju vsak Slovenec letno prižge osem nagrobnih sveč, kar pomeni okoli 16 milijonov sveč na 1.199 pokopališčih v Sloveniji, od tega dve tretjini zagorita ob prvem novembru. Pred nami sta po porabi na prebivalca le Hrvaška in Poljska, manj od nas jih porabijo Avstrijci in Portugalci.

Tudi pri tem običaju spominjanja pokojnih se trendi spreminjajo – od manj prižganih sveč do alternativ v obliki obstojnejših elektronskih sveč (ki na koncu še vedno predstavljajo odpadek), do razgradljivih sveč, pa lesenih skulptur v obliki sveče, kamenčkov s podobo sveče ipd.

Drevo za življenje

Spomin na pokojne živi v nas samih. Tiste, ki čutijo potrebo, da se pokojni osebi poklonijo z vidnim spominom, Slovensko društvo Hospic nagovarja s projektom Jona Kanjirja Drevo za življenje. Odločimo se lahko za nakup drevesa, ki ga namenimo pokojniku, zasadijo pa ga v parku življenja – za zdaj je organiziran v Mozirskem gaju, obeta se tudi v Celju in drugod po Sloveniji.

Naj zaživijo spomini

Po starih verovanjih naj bi duše pokojnikov prvega novembra sedele na grobovih in opazovale, kdo jih bo obiskal. Četudi to drži, verjamemo, da pokojnim ni mar, ali imamo na sebi nov plašč, ali smo jim položili največjo ikebano in prižgali desetine sveč, pač pa jih zanimajo spomini, ki smo jih z njimi stkali še za časa življenja.

