Ali Celje postaja kulinarična destinacija?

Celje se v zadnjem času razvija v pomembno kulinarično destinacijo. Teden restavracij je zagotovo eden izmed projektov, ki veliko pripomore k izobraževanju o kulturi visoke kulinarike.

V zadnjem času je Celje prizorišče številnih takšnih in drugačnih kulinaričnih festivalov in dogodkov. Tudi v okviru Tedna restavracij, edinstvenega slovenskega projekta, ki poteka ravno v tem tednu, je v knežjem mestu in njegovi okolici vključenih kar nekaj restavracij. Po svoje bi torej lahko rekli, da Celje postaja kulinarična destinacija. Pa je to res?

O tem in sami visoki kulinariki smo se pogovarjali z Markom Pavčnikom, chefom z Michelinovo zvezdico in kar dvema restavracijama na celjskem območju, ki sta vključeni v projekt Teden restavracij, Restavracijo Pavus – Grad Laško in bistrojem Lalu, ter Tadejem Petričem, chefom v Hotelu Evropa, ki je prav tako že vrsto let vključena v projekt Teden restavracij, v zadnjih letih pa se lotevajo tudi atraktivnih kulinaričnih projektov, kot je Murder Mystery dinner.

Celje se kulinarično razvija

»Celje se zelo razvija, po mojem mnenju pa še ni kulinarična destinacija. Obstoječi ponudniki se zelo zelo trudimo, ampak menim, da potrebujemo še več ponudbe, še več raznolikosti, da bi se to zgodilo. Še več turističnih tokov se mora obrniti proti Celju in Laškem. Vzpostaviti se mora tako več ponudbe, več različnih stvari, ki jih lahko človek počne, obišče, kot tudi več obiskovalcev, da ta ponudba lahko tudi poslovno ‘preživi’ skozi leto,« je pojasnil Pavčnik.

Vseeno pa meni, da mu lokalna skupnost nudi kar nekaj podpore. »Trenutno bi se težko pritoževal. Mislim, da sedaj vsi razumejo, da je hrana in kulinarika del identitete kraja oz. področja, da je ena od ključnih zanimivosti za velik del gostov. Vidi se porast kulinaričnih dogodkov oz. vidi se vključevanje pravih ponudnikov v aktivnosti. Opazim res veliko razliko v primerjavi s stanjem pred desetimi, petnajstimi leti,« je povedal.

Podobno meni tudi Petrič. »Celje ima vse večjo gastronomsko prepoznavnost in se vsekakor razvija v smeri kulinarične destinacije. Mnogo ponudnikov, med katerimi smo tudi sami, se osredotoča na kakovostne sestavine, sodobne pristope in edinstvene kulinarične zgodbe. Poleg tega pa zanimanje za kulinariko raste tudi med lokalnim prebivalstvom, kar ustvarja ugodne pogoje za nadaljnji razvoj,« je pojasnil.

