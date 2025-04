Alfonz Cugmas iz Spodnjih Prelog spisal posebno maratonsko zgodbo

New York, Chicago, Berlin, London, Boston in Tokio so mesta, kjer gostijo šest največjih in najprestižnejših maratonov na svetu. Cilj mnogih rekreativnih tekačev je, da bi vsaj enkrat sodelovali na katerem od teh. Alfonz Cugmas iz Spodnjih Prelog je eden tistih, ki so si pritekli posebno medaljo za pretečenih vseh šest maratonov, združenih pod znamko Abbott World Marathon Majors. Svojo tekaško zgodbo je pred dnevi predstavil na potopisu v konjiškem Domu kulture.

Maratonsko zgodbo Alfonza Cugmasa pa lahko pobližje spoznate tudi v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE. Nekaj zanimivosti: resneje se je s tekom začel ukvarjati leta 2000, star 42 let; v 14-ih letih je odtekel 15 maratonov; svoj najhitrejši maraton je s časom 4:36:32 odtekel v Stockholmu leta 2012; … (Jure Mernik)

