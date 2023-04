Alfi Nipič v Makolah

V nedeljo, 23. aprila, je v Makolah potekal jubilejni koncert 60 let kariere Alfija Nipiča. Koncert je spremljala tudi razstava ob jubileju.

Alfi se je najprej ukvarjal s popularno zabavno glasbo in je postal širši javnosti poznan po singlu Silvestrski poljub iz leta 1971, ki je postala zimzelena pesem, brez nje ne mine praznovanje novega leta. Po njej je dobil tudi nadimek »gospod Silvester«. Kasneje pa se je začel ukvarjati z narodno glasbo in je postal pevec Ansambla bratov Avsenik … (Foto: Milan Sternad)

