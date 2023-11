Alexandra Natalie Zaleznik iz Slovenskih Konjic izdala svojo prvo slikanico

Alexandra Natalie Zaleznik iz Slovenskih Konjic, prevajalka, pesnica in pisateljica, je te dni izdala svojo prvo avtorsko slikanico, ob Frankfurtskem knjižnem sejmu pa se je razveselila posebnega priznanja.

Največ prevaja v in iz nemščine, še zlasti ji je blizu otroško in mladinsko leposlovje. Ob letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu je ob podelitvi nagrade Fabjana Hafnerja za najboljši prevod prejela posebno omembo za njen izvrsten prevod pravljice Zajčkova hišica Anje Štefan.

Za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE je ob tem povedala, da gre za posebno čast:

Krtkova božična zgodba med platnicami

Alexandra Natalie Zaleznik ni le odlična prevajalka, je tudi avtorica. V letu 2011 je za nemški natečaj napisala zgodbo o krtku in zanjo prejela 3. nagrado.

Te dni je nekoliko daljša in posodobljena različica te zgodbe izšla v slovenščini, pri založbi Pivec, v knjižni obliki. Slikanica Zvezdni prah v krtovem brlogu je njena prva samostojna avtorska knjiga.

Nadaljevanje zgodbe naj za zdaj ostane med knjižnimi platnicami, kjer strani sicer krasijo ilustracije Andreje Gregorič. Alexandra Natalie je velika ljubiteljica ilustracij in izbira ilustratorke ni bila naključna:

Slikanica je na voljo pri založbi Pivec, ob prihajajočih decembrskih praznikih pa bomo božično zgodbo malega krtka našli tudi na kakšnem prazničnem sejmu.

Alexandra Natalie medtem že načrtuje novo slikanico, v prihodnje pa bi rada izdala tudi svojo zbirko pesmi.

Spomnimo, da je za svojo pesem InHumanitas leta 2018 osvojila glavno nagrado pesniškega natečaja naše medijske hiše Minattijeva pesem leta.

(NK)