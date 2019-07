Akustični in svetlobni spektakel v Žički kartuziji

Priljubljena Siddharta je pričarala spektakel, kot ga v Žički kartuziji še ni bilo. Pred skoraj 2.000 gledalci je koncertirala v akustični izvedbi, kar pomeni, da se je lotila svojih skladb z drugega zornega kota. Tako zazvenijo in zaživijo na nek drug način, z emocionalno močnejšim nabojem. Potovanje čez glasbene pejsaže njihovega ustvarjanja je tako bilo še posebej doživeto. Igrali so tudi skladbe, ki jih v rednem koncertnem repertoarju ni slišati. Koncert je bil nekaj posebnega zaradi izjemnih svetlobnih inštalacij. Petčlanska rokovska skupina je nastala leta 1995 in je po več kot dvajsetih letih glasbenega ustvarjanja ena izmed najbolj uspešnih glasbenih zasedb v Sloveniji. (Foto utrinki v spodnji galeriji, foto: T. Slapnik)

