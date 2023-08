Ajdovi štruklji Marije Črešnar z domačije Forbar v Malahorni

Na domačiji Forbar se poleg osnovne kmetijske dejavnosti ukvarjajo tudi z dopolnilno dejavnostjo, turizmom na kmetiji. Marija vam predstavlja recept za eno izmed njihovih hišnih sladic – ajdove štruklje s karamelno omako, karameliziranimi jabolki in orehi ter ajdovimi pokalicami.

Sestavine

(za 8 do 10 porcij):

· 25 dag domače ajdove moke Forbar,

· 5 dag gladke moke,

· voda,

· ščepec soli.

Sestavine za nadev:

· 30 dag domače skute,

· 1 jajce,

· 2 žlici kisle smetane,

· ščepec soli.

Sestavine za karamelno omako:

· 8 dag sladkorja,

· 1,2 – 2 dl sladke smetane.

Sestavine za ajdove kokice:

· olje,

· ajdova kaša.

Sestavine za karamelizirana jabolka z orehi:

· sladkor,

· domača lokalna jabolka,

· domači orehi.

Priprava

Najprej ajdo poparimo z vrelo soljeno vodo in počakamo, da se dobro ohladi. Dodamo gladko moko in dobro zamesimo v gladko testo. Testo razvaljamo v obliki štirikotnika in enakomerno razvaljamo 1 cm – 2 cm debeline.

Medtem si pripravimo nadev. V skuto, jajce in kislo smetano dobro zmešamo in solimo. Pripravljen nadev nato enakomerno razmažemo po razvaljanem testu. Vse skupaj dobro in tesno zavijemo v rolado. Rolado nato zavijemo v krpo ali folijo. Štruklje damo kuhati v osoljeno vrelo vodo in jih kuhamo 35 – 40 min.

Medtem ko se štruklji kuhajo, pripravimo karamelno omako in karameliziramo jabolka in orehe. Za karamelno omako v ponvi segrejemo sladkor, da nastane karamela in dodamo sladko smetano, tako da dobimo gosto omako. Kuhamo na zmernem ognju in ves čas mešamo, da se omaka zgosti. Ko dobimo lepo gosto omako jo prelijemo v manjšo posodo in pokrijemo s folijo, da preprečimo nastanek skorje.

Karamelizirana jabolka in orehe pripravimo na naslednji način. Jabolka olupimo in jih narežemo na majhne kocke približno 0,5 cm x 0,5 cm. Orehe pa grobo nasekljamo. V ponvi segrejemo sladkor in hitro popražimo sesekljane orehe in narezana jabolka. Za pripravo ajdovih pokalic dobro segrejemo olje, vanj stresemo ajdovo kašo za približno 1 minuto. Pokalice poberemo s penovko iz olja in jih damo na papirnato brisačo, da popijejo odvečno maščobo.

Ko so štruklji skuhani, jih pustimo, da se malo ohladijo. Pripravimo si krožnik in najprej na krožnik dodamo žlico karamelne omake. Štruklje narežemo na 1 cm debeline in dva štruklja postavimo na krožnik ter po štrukljih posujemo karamelizirana jabolka in orehe ter ajdove pokalice.

