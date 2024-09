Ajda Moškotevc: Američani si skušajo srečo kupiti s stvarmi

Ajda Moškotevc iz Slovenske Bistrice se je letošnjo poletje odločila preživeti v Združenih državah Amerike. Maturantka bistriške gimnazije se je na pot podala le en dan po zadnjem ustnem izpitu na maturi. Sprva je v New Jerseyu opravljala delo v poletnem kampu, kasneje pa se je odpravila raziskovati še preostanek ZDA.

Ajda je velik del letošnjega poletja preživela v poletnem kampu, kjer je skupaj z drugimi skrbela za mlajše otroke. »Na projektu sem bila nastanjena v kampu v hiški. V hiški nas je bilo okoli 10, do tega 2 ali 3 odrasli. Veliko nas je bilo iz Evrope in celega sveta.« Poleg Bistričanke sta tam bila še dva Slovenca, veliko Špancev, Angležev, Ircev, Francozov, Čehov, Romunov, Brazilcev, Mehičanov, Južnoafričanov, Madžarov in Američanov. Njihova prioritetna naloga je bila skrb za otroke. Izkušnja dela v poletnem kampu je bila Ajdina dolgoletna želja. »Za to izkušnjo sem izvedela že kot otrok, saj se je moj oče odločil za enako delo pred 30 leti.«

In kaj je Ajdo ob prihodu v Ameriko najbolj presenetilo? Ajda odgovarja, da odnos med ljudmi, predvsem med trgovci in kupci. V spomin se ji je močno vtisnilo, kako je prvi dan šla v trgovino po vodo s 100-dolarskim bankovcem. »V Sloveniji so trgovci zelo zateženi, ko prideš z velikimi vsotami. Tukaj pa je bila rekacija povsem drugačna, trgovec me je vprašal kako sem, kako je moj dan…« Marsikaj lepega bi rada prinesla v Slovenijo, še posebej poceni gorivo, bagele, velika mesta, odprtost ljudi in velike plače. Kljub vsemu pa »čez lužo« ni vse samo rožnato. Ajda si nikakor ne more navaditi njihove potrebe po toženju. »Tukaj ljudje tožijo za vse. Tudi za najmanjše malenkosti.« Razlik je nasploh veliko. Opaža, da so tamkajšnji ljudje vzgojeni precej drugače kot v Sloveniji, vzgajajo jih k odprtosti in k temu, da navzven oddajajo prijaznost, so mnogo bolj komunikativni in potrošniški. »Njihova potrošniška kultura je grozna. Skušajo si kupiti srečo s stvarmi in z materialnimi zadevami kazati svojo premožnost.«

Članek je v celoti objavljen v septembrski številki Bistriških novic. (A. S.)