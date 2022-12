7. Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju je že odprla svoja vrata

V Mozirskem gaju je konec novembra odprla vrata že 7. Božična bajka Slovenije, ki spet navdušuje z drugačnim sporočilom in svetlobnimi zgodbami.

Božična bajka Slovenija tudi letos nosi sporočilo. Sporočilo upanja, ljubezni in pozitivizma. Vsak vrt, ki je edinstveno urejen, prinaša sporočilo ljubezni in podpore za vse ljudi, ne glede na njihove značilnosti, ozadje, prepričanje in podobno. Obiskati jo je mogoče vsak dan, vse do vključno 8. januarja, med 16. in 21. uro.

Tudi letošnja Božična bajka Slovenije je razdeljena na tematske vrtove. »S tem želimo našim obiskovalcem ponuditi čim več prijetnih in posebnih doživetij,« je povedala Ana Bertić, kreativna vodja Božične bajke Slovenije. Vsak vrt torej nosi svoje sporočilo in je res nekaj posebnega. Letos pa je zaznati tudi poseben poudarek na zgodovinskih objektih v parku. Mozirski gaj namreč ni le park cvetja, temveč tudi muzej na prostem.

Več o Božični bajki Slovenije in nekaj lepih fotografij, s katerimi smo skušali ujeti zimsko pravljico, pa najdete v časopisu Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)