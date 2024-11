50 let ustvarjanja KPD Svoboda Celje

Prejšnji teden so v Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) odprli začasno slikarsko razstavo ‘Svoboda ustvarjanja, 50 let celjskih likovnikov’ ki jo prirejajo člani Kulturno prosvetnega društva (KPD) Svoboda Celje.

Člani društva so na takšen način želeli svečano obeležiti 50-letnico aktivnega neprekinjenega delovanja in ustvarjanja celjskih likovnikov, na njej pa je sodelovalo več kot 50 sedanjih in nekdanjih članov društva. Poleg slik so razstavljeni tudi izdelki iz gline sekcije Keramistika, ki deluje znotraj društva. Izbor slik in postavitev razstave je naredil Tomaž Milač, eden od nekdanjih predsednikov društva, je pojasnila Renata Kosi, trenutna predsednica KPD Svoboda Celje. Otvoritev razstave sta s pozdravnima nagovoroma pospremila dr. Tonček Kregar, direktor MNZC, ter podžupan celjske občine Samo Seničar. Članom društva in ostalim gostom se je na prireditvi pridružil tudi prvi predsednik Društva likovnih amaterjev Celje, Stanislav Petrovič Čonč, ki je pripravil nekaj misli o začetkih delovanja društva. Program so popestrili dijaki Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju. Seveda pa je vse zbrane nagovorila tudi aktualna predsednica društva.

»Danes smo se z velikim veseljem in ponosom zbrali tukaj, da obeležimo pomemben mejnik v zgodovini našega društva. V tem petdesetletnem obdobju je to postalo dom številnim ljubiteljskim umetnikom, ki so s svojim delom obogatili kulturno življenje našega mesta. Vsaka slika, vsak umetniški projekt nosi s seboj zgodbo, ki odraža dušo in vizijo naših ustvarjalcev. Umetnost je namreč jezik, ki povezuje, navdihuje in spodbuja razmišljanje,« je med drugim povedala. Razstava likovnih del bo na ogled do nedelje, 24. novembra. (MH)