50 let doma in nova številka domskega časopisa

Starejši del Doma ob Savinji bo letos praznoval 50. obletnico obstoja, čez 8 let pa isto praznovanje čaka tudi novejši del.

O pomembnem jubileju, pa tudi o vsem ostalem, kar se je lani dogajalo, lahko stanovalci in zaposleni berejo v novi številki domskega časopisa, ki je izšla pred kratkim.

V 50 letih poskrbeli za marsikaj

Dom ob Savinji je v 50 letih delovanja doživel že marsikaj. V tem času so dom obnovili, dodali kar nekaj aktivnosti in razširili svojo ponudbo ter organizirali številne dogodke za stanovalce. Trenutno se v domu ukvarjajo z zaključevanjem projekta začasnih namestitev.

»Najbolj pa smo ponosni na to, da smo ustvarili prijazno okolje in dobro strukturirali delo. Predvsem pa na to, da zaposleni poznamo vse stanovalce v domu in jim znamo tudi prisluhniti,« je povedala dolgoletna direktorica Doma ob Savinji Celje, Bojana Mazil Šolinc.

Več o tem, kaj vse se je zgodilo v teh 50 letih in kaj se da prebrati v najnovejši številki domskega časopisa Ob Savinji, ki v povprečju enkrat na leto izhaja v 1000 izvodih, pa preberite v Celjanu. (MH)