40 let delovanja Aktiva kmečkih žena Slovenska Bistrica

Aktiv kmečkih žena Slovenska Bistrica – Spodnja Nova vas je 10. maja obeležil 40 let uspešnega delovanja. Gre za enega izmed devetih aktivov, ki delujejo pod okriljem Društva kmetic Slovenska Bistrica.

Letni društveni pohod, ki ga vsako leto organizira drug aktiv, je letos potekal pod organizacijo slavljenk. Članice so združile tradicionalni pohod z obeležitvijo visoke obletnice.

Pohod so pričele v Brinju, nadaljevale pot ob Devinskem potoku do Leskovca, kjer jih je z gostoljubjem presenetila družina Tršinar. Društvo Ajda je udeležencem predstavilo pletenje košar. Naslednji postanek je bil pri družini Kogej, kjer so si ogledali delovanje žage, nato pa so se vrnili na Brinje v tamkajšnji veteranski center.

Na Brinju so članice pripravile prijetno praznovanje s pogostitvijo in razstavo priznanj, ki so jih njihove članice prejele za kulinarične dobrote. Svoja slikarska dela je razstavila članica Jožica Vinter.

Aktiv, ki ga zadnjih 12 let vodi Albina Fajs, danes šteje 30 članic, starih od 33 do 96 let. »Veseli me, da se nam pridružujejo tudi mlajše. Ukvarjamo se z različnimi dejavnostmi – pripravljamo rezne kanapeje, peciva, organiziramo izlete, kuharske tečaje in drugo,« je povedala predsednica in se ob tej priložnosti iskreno zahvalila vsem, ki so pomagali pri izvedbi pohoda in praznovanja. (Foto: Brigita Ptičar)

